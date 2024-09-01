Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что на текущих выходных, несмотря на приход календарной осени, погода в Украине не изменится. Температура в ближайшие дниостанется на том же, августовском, уровне.

При этом, на днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что в Украину движется похолодание, которое зайдет в страну уже с 3 сентября.

Поэтому пока стоит жаркая погода, посчему бы ей не насладиться. Более детальный прогноз на 1 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.