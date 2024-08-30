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Чого чекати від першого дня осені? Синоптики дали прогноз на вихідні

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 18:30
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Чого чекати від першого дня осені? Синоптики дали прогноз на вихідні Фото: якою буде погода в Україні на вихідні 31 серпня та 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Хоча літо у вихідні в Україні відступить, спека не збирається залишати країну. Максимально термометри покажуть +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 31 серпня

В останній день літа, 31 серпня, дощі пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму. На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Найтепліше вдень буде в Луганській, Харківській, Полтавській до +33 градусів. Вночі прохолодніше всього буде в Івано-Франківській, Волинській, Львівській областях, до +15 градусів.

В Києві буде без опадів, але не виключена мінлива хмарність, вдень +29...+31 градусів, вночі +17...+19.

Чого чекати від першого дня осені? Синоптики дали прогноз на вихідні

Погода в Україні 31 серпня (meteo.gov.ua)

Неділя, 1 вересня

Перший день осені, 1 вересня, принесе в Україну мінливу хмарність на всій території. Найтепліше цього дня буде в Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій областях, до +33.

Вночі холодніше всього буде в західних областях. В Києві опадів не очікується, але без мінлиої хмарності не обійдеться, вдень +30...+32, вночі +18...+20.

Чого чекати від першого дня осені? Синоптики дали прогноз на вихідні

Погода в Україні 1 вересня (meteo.gov.ua)

Погода у вересні в Україні

За кілька днів в Україну прийде календарна осінь. Синоптики вже попередили, що на Європу очікує незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки.

При цьому, як уточнила синоптик Наталка Діденко, вереснева спека в Україні буде недовго. Вже з 3 вересня в Україні очікується суттєве похолодання.

Додамо, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +15...+20 градусів (у Карпатах +13...+14 градусів), що на +2 градуси вище за норму.

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