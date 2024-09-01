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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 01 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в Україні без опадів 1 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В перший день осені, 1 вересня, в Україні буде сухо. До відсутності дощів додасться і спека, до 32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 27-32°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 27-32°; у Києві вдень близько 30°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 1 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що у поточні вихідні, незважаючи на прихід календарної осені, погода в Україні не зміниться. Температура найближчими днями залишиться на тому ж, серпневому, рівні.

При цьому синоптик Наталка Діденко попереджала, що в Україну рухається похолодання, яке зайде в країну вже з 3 вересня.

Тому поки що стоїть спекотна погода, чому б їй не насолодитися. Більш детальний прогноз на 1 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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