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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 01 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в Украине будет без осадков 1 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В первый день осени, 1 сентября, в Украине будет сухо. К отсутствию дождей добавится и жара, до 32°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​по Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Днем 27-32°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​около 30°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что на текущих выходных, несмотря на приход календарной осени, погода в Украине не изменится. Температура в ближайшие дниостанется на том же, августовском, уровне.

При этом, на днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что в Украину движется похолодание, которое зайдет в страну уже с 3 сентября.

Поэтому пока стоит жаркая погода, посчему бы ей не насладиться. Более детальный прогноз на 1 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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