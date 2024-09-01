Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
В первый день осени, 1 сентября, в Украине будет сухо. К отсутствию дождей добавится и жара, до 32°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Днем 27-32°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 27-32°; в Киеве днем около 30°.
Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Синоптики предупреждали, что на текущих выходных, несмотря на приход календарной осени, погода в Украине не изменится. Температура в ближайшие дниостанется на том же, августовском, уровне.
При этом, на днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что в Украину движется похолодание, которое зайдет в страну уже с 3 сентября.
Поэтому пока стоит жаркая погода, посчему бы ей не насладиться. Более детальный прогноз на 1 сентября - читайте в материале РБК-Украина.
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