Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В первый день осени, 1 сентября, в Украине будет сухо. К отсутствию дождей добавится и жара, до 32°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​около 30°.

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что на текущих выходных, несмотря на приход календарной осени, погода в Украине не изменится. Температура в ближайшие дниостанется на том же, августовском, уровне.

При этом, на днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что в Украину движется похолодание, которое зайдет в страну уже с 3 сентября.

Поэтому пока стоит жаркая погода, посчему бы ей не насладиться. Более детальный прогноз на 1 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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