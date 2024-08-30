Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

По всій країні протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому, незважаючи на це, короткочасні дощі очікуються лише в південних областях, тут можлива і гроза.

Вітер буде східний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень +28...+33 градусів, на високогір'ї Карпат до +19. У Києві та області без дощів, вдень в регіоні до +33 градусів, у Києві +30...+32.

Якою буде погода в Україні 30 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Пожежна небезпека

Додамо, що синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку, яка встановиться в Україні з 30 серпня до 1 вересня. Попередження не актуальне лише для більшості районів Одеської та Херсонської областей.

Синоптики попередили про підвищену пожежну небезпеку в Україні (facebook.com/UkrHMC)