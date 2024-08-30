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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 30 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

30 серпня в Україні очікується спекотна погода. Але без опадів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

По всій країні протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому, незважаючи на це, короткочасні дощі очікуються лише в південних областях, тут можлива і гроза.

Вітер буде східний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень +28...+33 градусів, на високогір'ї Карпат до +19. У Києві та області без дощів,  вдень в регіоні до +33 градусів, у Києві +30...+32.

Якою буде погода в Україні 30 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Пожежна небезпека

Додамо, що синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку, яка встановиться в Україні з 30 серпня до 1 вересня. Попередження не актуальне лише для більшості районів Одеської та Херсонської областей.

Синоптики попередили про підвищену пожежну небезпеку в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Погода у вересні 2024 в Україні

Попри те, що незабаром настане календарна осінь, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку вересня 2024 істотно не змінюватиметься. Зокрема, температура продовжить залишатися високою, причому на півдні навіть до +35...+36 градусів.

Загалом, за даними синоптиків, у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +15...+20 градусів (у Карпатах +13...+14 градусів), що на +2 градуси вище за норму.

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