Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

30 августа в Украине ожидается жаркая погода. Но без осадков не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По всей стране в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. При этом, несмотря на это, кратковременные дожди ожидаются только в южных областях, здесь же вероятна и гроза.
Ветер будет восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +28...+33 градусов, на высокогорье Карпат до +19. В Киеве и области без дождей, днем в регионе до +33 градусов, в Киеве +30...+32.
Какой будет погода в Украине 30 августа (facebook.com/UkrHMC)
Добавим, что синоптики предупреждают про повышенную пожарную опасность, которая установится в Украине с 30 августа по 1 сентября. Предупреждение не актуально только для большинства районов Одесской и Херсонской областей.
Синоптики предупредили о повышенной пожарной опастности в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Несмотря на то, что скоро наступит календарная осень, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале сентября 2024 существенно меняться не будет. В частности, температура продолжит оставаться высокой, причем на юге даже до +35...+36 градусов.
В общей сложности, по данным синоптиков, в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +15...+20 градусов (в Карпатах +13...+14 градусов), что на +2 градуса выше нормы.
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