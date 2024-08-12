UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 12 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 серпня, буде спекотно, до 31°. Дощі можливі на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, у південній частині вдень 26-31°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°.

Погода в Україні на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC) 

Погода в Україні

Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, 12 серпня Україна опиниться між двома циклонами. Тому Україна належатиме зоні впливу антициклону, тому понеділок, 12 серпня, виявиться всюди сухим, сонячнішим.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день