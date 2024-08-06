Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Спека в Україні

В Україну насувається нова хвиля спеки. Коли на неї чекати і коли настане пік спеки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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