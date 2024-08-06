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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 6 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 августа, в Украине погода будет комфортной. Осадки будут на западе, также не исключены локальные дожди в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Вторник в Украине будет с комфортной температурой воздуха. В основном ожидается +24...+28 градусов, на западе +20...+25, в южной части +26...+30 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

Дожди пройдут в западных областях, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 6 августа значительную часть суток осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +25, +26 градусов.

Погода в ближайшие дни

По данным "Укргидрометцентра", 7-8 августа без осадков, лишь днем ​​7 августа в северных, центральных и Харьковской областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13...+18 градусов, на юге страны до +22 градусов, днем ​​+22...+27, в южных, восточных и Днепропетровской областях +26...+31 градусов.

Ветер преимущественно северный и северо-западный, 3-10 м/с.

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