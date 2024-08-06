Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 6 серпня, в Україні погода буде комфортною. Опади будуть на заході, також не виключено локальних дощів у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

За даними " Укргідрометцентра ", 7-8 серпня переважно без опадів, лише вдень 7 серпня у північних, центральних та Харківській областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +13...+18 градусів, на півдні країни до +22 градусів, вдень +22...+27 градусів, у південних, східних та Дніпропетровській областях +26...+31 градусів.

Дощі пройдуть у західних областях, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирської, Київської, Одеської областей. На решті території переважатиме суха погода.

"Вівторок в Україні буде з комфортною температурою повітря. Переважно очікується +24...+28 градусів, на заході +20...+25, у південній частині +26...+30 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

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