Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 3 серпня, в Україні на більшості території очікуються дощі з грозами. Попри це "плюси" сягнуть позначки до 34°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім сходу та південного-сходу, короткочасні дощі, подекуди грози, на заході країни місцями значні дощі.
Вітер переважно південний, у західних областях з переходом на північний, 5-10м/с.
Температура вдень 27-32°, на Одещині та в Криму до 34°, у західних та північних областях 20-25°.
Мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, подекуди гроза.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 20-25°; у Києві вдень 22-24°.
Погода в Україні 3 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Детальніше про погоду на вихідні, 3-4 серпня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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