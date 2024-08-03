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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 августа, в Украине на большинстве территории ожидается дождь с грозами. Несмотря на это "плюсы" достигнут отметки до 34°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди.

Ветер преимущественно южный, в западных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​27-32°, в Одесской и Крыму до 34°, в западных и северных областях 20-25°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​20-25°; в Киеве днем ​​22-24°.

Погода в Украине 3 августа (facebook.com/UkrHMC)

Детальнее о погоде на выходные, 3-4 августа, - читайте в материале РБК-Украина.

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