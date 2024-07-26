Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода на вихідних в Україні

У суботу-неділю, 27-28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, температура повітря становитиме +28...+33 градуси, у неділю на півдні +33...+36 градусів.

На наступному тижні, за її даними, в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки.

Детальніше про погоду на 26 липня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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