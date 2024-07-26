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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 26 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 липня, температура впаде в деяких регіонах до 20°. Крім цього можливі дощі з грозами і навіть шквали з сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

Мінлива хмарність. В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у південно східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вдень 14-19°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.

Погода в Україні 26 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на вихідних в Україні

У суботу-неділю, 27-28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, температура повітря становитиме +28...+33 градуси, у неділю на півдні +33...+36 градусів.

На наступному тижні, за її даними, в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки.

Детальніше про погоду на 26 липня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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