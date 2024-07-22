Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Попри аномальну спеку, місцями в Україні пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.

Додамо, що 16 липня максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36° тепла. Попередній рекордний показник 1931 року був перевищений на 0,2°.

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