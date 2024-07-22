Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 22 липня, в Україні буде спекотно, але температура не підніметься вище за 34°. До того ж місцями можливі дощі та навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність.
В Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вдень 29-34°.
Мінлива хмарність, вдень без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.
Погода в Україні 22 липня (facebook.com/UkrHMC)
Попри аномальну спеку, місцями в Україні пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.
Додамо, що 16 липня максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36° тепла. Попередній рекордний показник 1931 року був перевищений на 0,2°.
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