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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на 22 липня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 липня, в Україні буде спекотно, але температура не підніметься вище за 34°. До того ж місцями можливі дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

В Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вдень 29-34°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.

Погода в Україні 22 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Попри аномальну спеку, місцями в Україні пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.

Додамо, що 16 липня максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36° тепла. Попередній рекордний показник 1931 року був перевищений на 0,2°.

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