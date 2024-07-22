Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Несмотря на аномальную жару, местами в Украине прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Ненастье повалило деревья и заборы, срывало крыши зданий и оставило некоторых украинцев без света.

Добавим, что 16 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36° тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года был превышен на 0,2°.

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