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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на 22 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 июля, в Украине будет жарко, но температура не поднимется выше 34°. К тому же местами вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

В Карпатах, Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, днем ​​в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​25-30°; в южной части и восточных областях днем ​​29-34°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, днем ​​без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Погода в Украине 22 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Несмотря на аномальную жару, местами в Украине прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Ненастье повалило деревья и заборы, срывало крыши зданий и оставило некоторых украинцев без света.

Добавим, что 16 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36° тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года был превышен на 0,2°.

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