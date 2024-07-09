Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 9 липня, в Україні очікується рекордна спека. Вона подекуди може досягти +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Спека в Україні триватиме довго. При цьому сильна спека охопить практично всю територію. Максимальна температура повітря досягатиме +30....+39 градусів, місцями до +40 і вище", - розповіла вона.

Найскладнішою, за даними синоптика, буде синоптична ситуація на півдні, сході та в більшості центральних областей України - найсильніша спека, дуже висока пожежна небезпека.

"Деталі та деякі відмінності, звичайно, є і будуть, як, наприклад, трохи нижчі градуси в західних областях. Проте це не особливо вплине на загальну картинку - надзвичайна спека очікується повсюди", - додала Діденко.