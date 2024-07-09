Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 9 июля, в Украине ожидается рекордная жара. Она местами может достигнуть +40 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Жара в Украине будет продолжаться долго. При этом сильная жара охватит практически всю территорию. Максимальная температура воздуха будет достигать +30....+39 градусов, местами до +40 и выше", - рассказала она.
Самая сложная, по данным синоптика, будет синоптическая ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины - сильнейшая жара, очень высокая пожарная опасность.
"Детали и некоторые отличия, конечно, есть и будут, как, например, чуть более низкие градусы в западных областях. Однако это не особо повлияет на общую картинку - чрезвычайная жара ожидается повсюду", - добавила Диденко.
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