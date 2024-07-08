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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 08 липня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 8 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Із понеділка, 8 липня, Україну накриє спека. Максимально температура вдень підніметься до 38° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Невелика хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень і в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму вдень сильна спека 35-38°; на решті території вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 28-33°; у Києві вдень близько 30°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 8 липня (facebook.com/UkrHMC)

Спека в Україні

Раніше синоптики попереджали про сильну спеку, яка прийде в Україну, починаючи з 8 липня. Судячи з прогнозів синоптиків, рекордні 40° тепла з'являться на синоптичній карті ближче до четверга, 11 липня.

Причому за даними синоптиків, спека в Україні затримається. Детальніше про прогноз на робочий тиждень і про те, де буде прохолодніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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