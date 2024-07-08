Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму вдень сильна спека 35-38°; на решті території вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

Невелика хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень і в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Спека в Україні

Раніше синоптики попереджали про сильну спеку, яка прийде в Україну, починаючи з 8 липня. Судячи з прогнозів синоптиків, рекордні 40° тепла з'являться на синоптичній карті ближче до четверга, 11 липня.

Причому за даними синоптиків, спека в Україні затримається. Детальніше про прогноз на робочий тиждень і про те, де буде прохолодніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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