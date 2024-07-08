Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму днем ​​сильная жара 35-38°; на остальной территории днем ​​28-33°, на крайнем западе страны 25-30°.

Облачно. Без осадков, только в западных, днем ​​и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Жара в Украине

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре, которая придет в Украину, начиная с 8 июля. Судя по прогнозам синоптиков, рекордные 40° тепла появятся на синоптической карте ближе к четвергу, 11 июля.

Причем, по данным синоптиков, жара в Украине задержится. Подробнее о прогнозе на рабочую неделю и о том, где будет прохладнее - читайте в материале РБК-Украина.

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