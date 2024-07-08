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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 08 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 8 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 8 июля, Украину накроет жара. Максимально температура днем поднимется до 38° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно. Без осадков, только в западных, днем ​​и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму днем ​​сильная жара 35-38°; на остальной территории днем ​​28-33°, на крайнем западе страны 25-30°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​28-33°; в Киеве днем ​​около 30°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 8 июля (facebook.com/UkrHMC)

Жара в Украине

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре, которая придет в Украину, начиная с 8 июля. Судя по прогнозам синоптиков, рекордные 40° тепла появятся на синоптической карте ближе к четвергу, 11 июля.

Причем, по данным синоптиков, жара в Украине задержится. Подробнее о прогнозе на рабочую неделю и о том, где будет прохладнее - читайте в материале РБК-Украина.

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