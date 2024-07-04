Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"В західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів", - розповіли синоптики.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях вдень 19-24°, в Карпатах вдень 13-18°.

"На решті території вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода у Києві та області

Вдень короткочасний дощ, місцями по області гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°; у Києві вдень близько 30°.

Погода в Україні 4 липня (facebook.com/UkrHMC)