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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 липня, в Україні буде дуже спекотно, до 38° тепла. Але без дощів не обійдеться, зокрема в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів", - розповіли синоптики.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях вдень 19-24°, в Карпатах вдень 13-18°.

"На решті території вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода у Києві та області

Вдень короткочасний дощ, місцями по області гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°; у Києві вдень близько 30°.

Погода в Україні 4 липня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду 4 липня в Україні - читайте у матеріалі.

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