Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 4 июля, в Украине будет сильно жарко, до 38° тепла. Но без дождей не обойдется, в том числе в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков", - рассказали синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных и Житомирской областях днем 19-24°, в Карпатах днем 13-18 °.
"На остальной территории днем 28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°", - добавили в "Укргидрометцентре".
Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 28-33°; в Киеве днем около 30°.
Погода в Украине 4 июля (facebook.com/UkrHMC)
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