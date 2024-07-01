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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 1 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 липня, в Україні вируватиме сильна спека, до 37° тепла. На заході можливі грози, град та навіть шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У західних областях хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

Погода в Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 29-34°; у Києві вдень 31-33°.

Погода в Україні на 1 липня (facebook.com/UkrHMC)

Зазначимо, що 1 липня спека в Україні стане однією з рекордних не лише по країні, а й у Європі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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