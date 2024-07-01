Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Зазначимо, що 1 липня спека в Україні стане однією з рекордних не лише по країні, а й у Європі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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