Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 1 липня, в Україні вируватиме сильна спека, до 37° тепла. На заході можливі грози, град та навіть шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"У західних областях хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 1 липня спека в Україні стане однією з рекордних не лише по країні, а й у Європі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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