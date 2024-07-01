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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 01 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 1 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 июля, в Украине будет бушевать сильная жара, до 37° тепла. На западе возможны грозы, град и даже шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных областях облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях дожди", - говорится в сообщении.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем ​​29-34°; в Киеве днем ​​31-33°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 1 июля (facebook.com/UkrHMC)

Отметим, что 1 июля жара в Украине стнет одной из самых рекордных не только по стране, но и в Европе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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