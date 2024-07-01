Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 1 июля, в Украине будет бушевать сильная жара, до 37° тепла. На западе возможны грозы, град и даже шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В западных областях облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях дожди", - говорится в сообщении.

Отметим, что 1 июля жара в Украине стнет одной из самых рекордных не только по стране, но и в Европе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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