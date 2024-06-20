Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода найближчими днями в Україні

Як повідомляли синоптики, з 20 червня в Україну прийде похолодання. При цьому південні, східні та більша частина регіонів залишаться в спекотній зоні.

А вже 21-22 червня спека "втихомириться" також на сході та півдні України. Проте надалі літо повернеться.

Детальніше про погоду 20-21 червня в Україні - читайте у матеріалі.

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