Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 червня, в Україну зайде перша хвиля похолодання. Тому спека спаде не скрізь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"20 червня в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері у Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла вона.
У цих областях, за даними синоптика, послабне спека, вдень очікується +22....+27 градусів.
"Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді, вдень +28....+33 градусів", - додала Діденко.
В більшості областей України сьогодні очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
"У Києві спека послабне до +22....+24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. В столиці передбачається сильний північно-західний вітер!" - попередила синоптик.
Як повідомляли синоптики, з 20 червня в Україну прийде похолодання. При цьому південні, східні та більша частина регіонів залишаться в спекотній зоні.
А вже 21-22 червня спека "втихомириться" також на сході та півдні України. Проте надалі літо повернеться.
Детальніше про погоду 20-21 червня в Україні - читайте у матеріалі.
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