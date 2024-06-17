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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 17 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 17 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дощі сьогодні, 17 червня, продовжать лити в Україні, місцями навіть із грозами. Максимальна температура не підніметься вище 29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 17 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Детальніше про погоду на найближчий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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