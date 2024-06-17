Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Дощі сьогодні, 17 червня, продовжать лити в Україні, місцями навіть із грозами. Максимальна температура не підніметься вище 29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр .

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.

Хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

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