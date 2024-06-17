Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Дощі сьогодні, 17 червня, продовжать лити в Україні, місцями навіть із грозами. Максимальна температура не підніметься вище 29°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.
Хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°, на півдні 24-29°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.
Погода в Україні 17 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.
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