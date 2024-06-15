Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Останні дні в Україні відзначаються дощами. Так, 12 червня Київ накрила злива, частину вулиць у деяких районах затопило, а на Київщині вводили аварійні відключення світла. Синоптики вже констатували - злива в Києві стала найбільшою за 30 років.

Але така погода, за прогнозом синоптиків, триватиме недовго. Детальніше про погоду на вихідних в Україні та про те, коли до країни повернеться спека - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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