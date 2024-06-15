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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 15 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 июня, в Украине будут лить дожди, местами вероятны грозы и даже шквалы. Максимально температура поднимется до 29° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В Украине кроме западных областей, дожди, грозы, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке страны значительные дожди.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​19-24°, в восточных областях 25-29°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура днем ​​19-24°; в Киеве днем ​​21-23°.

Погода в Украине на 15 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Последние дни в Украине отмечается дождями. Так, 12 июня Киев накрыл ливень, часть улиц в некоторых районах затопило, а в Киевской области вводили аварийные отключения света. Синоптики уже констатировали - ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет.

Но такая погода, по прогнозу синоптиков продлиться недолго. Детальнее по погоде на выходных в Украине и о том, когда в страну вернется жара - читайте в материале РБК-Украина.

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