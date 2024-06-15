Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Последние дни в Украине отмечается дождями. Так, 12 июня Киев накрыл ливень, часть улиц в некоторых районах затопило, а в Киевской области вводили аварийные отключения света. Синоптики уже констатировали - ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет.

Но такая погода, по прогнозу синоптиков продлиться недолго. Детальнее по погоде на выходных в Украине и о том, когда в страну вернется жара - читайте в материале РБК-Украина.

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