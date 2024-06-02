Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні сьогодні, 2 червня, в Україні без дощів, подекуди з грозами, не обійдеться. Виняток – південний схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Хмарно з проясненнями. В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вдень 21-26°; на решті території вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.

Погода в Україні 2 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні влітку 2024

Літо 2024 в Україні буде ще спекотніше попередніх. Високі температури повітря очікуються у липні та першій половині серпня.

Що стосується червня, то середня температура очікується 19-23°, у гірських районах 16-19° тепла, що на 1,5-2° вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.