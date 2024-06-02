ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 02 червня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 2 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 2 червня, в Україні без дощів, подекуди з грозами, не обійдеться. Виняток – південний схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вдень 21-26°; на решті території вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 2 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні влітку 2024

Літо 2024 в Україні буде ще спекотніше попередніх. Високі температури повітря очікуються у липні та першій половині серпня.

Що стосується червня, то середня температура очікується 19-23°, у гірських районах 16-19° тепла, що на 1,5-2° вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде