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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 31 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 31 травня, в Україні очікуються дощі з грозами. Максимальна температура повітря - до 30° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні, крім південної частини та Дніпропетровщини, короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями.

Короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Прогноз погоди в Україні 31 травня (facebook.com/UkrHMC)

Детальний прогноз на сьогодні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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