Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 31 травня (Getty Images)

Сьогодні, 31 травня, в Україні очікуються дощі з грозами. Максимальна температура повітря - до 30° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні, крім південної частини та Дніпропетровщини, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°. Прогноз погоди в Україні 31 травня (facebook.com/UkrHMC)