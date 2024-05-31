Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 31 мая (Getty Images)

Сегодня, 31 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура воздуха - до 30° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​21-26°; в Киеве днем ​​22-24°. Прогноз погоды в Украине 31 мая (facebook.com/UkrHMC)