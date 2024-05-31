Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Фото: какой будет погода в Украине 31 мая (Getty Images)
Сегодня, 31 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура воздуха - до 30° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26°; в Киеве днем 22-24°.
Прогноз погоды в Украине 31 мая (facebook.com/UkrHMC)
Детальный прогноз на сегодня - читайте в материале РБК-Украина.
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