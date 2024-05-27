Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
На півдні, у центрі та в Карпатах сьогодні, 27 травня, не виключені дощі. При цьому у Києві буде не більше 25° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вдень 14-19°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°.
Погода в Україні 27 травня (facebook.com/UkrHMC)
Детальний прогноз на понеділок, 27 травня, та до кінця місяця - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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