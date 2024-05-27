Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 27 травня (Getty Images)

На півдні, у центрі та в Карпатах сьогодні, 27 травня, не виключені дощі. При цьому у Києві буде не більше 25° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вдень 14-19°. Погода в Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°. Погода в Україні 27 травня (facebook.com/UkrHMC)