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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 27 травня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні, у центрі та в Карпатах сьогодні, 27 травня, не виключені дощі. При цьому у Києві буде не більше 25° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вдень 14-19°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 27 травня (facebook.com/UkrHMC)

Детальний прогноз на понеділок, 27 травня, та до кінця місяця - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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