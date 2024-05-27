Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

На юге, в центре и в Карпатах сегодня, 27 мая, не исключены дожди. При этом в Киеве будет не больше 25° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°, в южной части 18-23 °; на высокогорье Карпат днем 14-19°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°; в Киеве днем около 25°.

Погода в Украине 27 мая (facebook.com/UkrHMC)