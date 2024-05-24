Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 24 травня, в Україні дощитиме, але місцями. При цьому повітря максимально прогріється до 29° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Мінлива хмарність. Вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до 29°; на високогір'ї Карпат вдень17-22°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів, по області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 24-26°.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в травні 2024 в Україні

У перші два тижні травень 2024 видався досить холодним. Дійшло до того, що спостерігали навіть заморозки. Також не рідкістю були й дощі.

Вже другий тиждень погода тримається на добрих плюсах. Хоча опади не залишають територію України. Їхня особливість - у "прогулянках" з регіону в регіон.

У той же час, за прогнозами синоптиків, наприкінці травня 2024 в Україні ще можливі заморозки.