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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 24 мая 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 24 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 мая, в Украине будет дождить, но местами. При этом воздух максимально прогреется до 29° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 21-26°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 29°; на высокогорье Карпат днем 17-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков, по области днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; в Киеве днем 24-26°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз погоды в Украине на 24 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в мае 2024 в Украине

В первые две недели май 2024 выдался достаточно холодным. Дошло до того, что наблюдались даже заморозки. Также не редкостью были и дожди.

Уже вторую неделю погода держится на хороших "плюсах". Хотя осадки не покидают территорию Украины. Их особенность - в "прогулках" из региона в регион.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в конце мая 2024 в Украине еще вероятны заморозки.

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