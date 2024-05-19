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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні спостерігається відчутне потепління. Сьогодні, 19 травня, не виняток, але місцями можливі опади із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні, 19 травня очікується мінлива хмарність. Опадів, ймовірно, теж чекати не варто. Хоча вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура вдень 19-24°; у Карпатах вдень 13-18°.

Погода у Києві та області

У столиці та у столичному регіоні також буде зберігатись мінлива хмарність, хоча без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура по області вдень 19-24°, у Києві вдень 22-24°.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на понеділок

Вночі в Україні переважно без опадів, вдень у західних областях, на Лівобережжі, а в понеділок і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура дещо підвищиться.

Детальніше про погоду на неділю, 19 травня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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