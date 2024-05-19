Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні сьогодні, 19 травня очікується мінлива хмарність. Опадів, ймовірно, теж чекати не варто. Хоча вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура вдень 19-24°; у Карпатах вдень 13-18°.

Погода у Києві та області

У столиці та у столичному регіоні також буде зберігатись мінлива хмарність, хоча без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура по області вдень 19-24°, у Києві вдень 22-24°.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)