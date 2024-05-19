RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине наблюдается ощутимое потепление. Сегодня, 19 мая, не исключение, но местами возможны осадки с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня, 18 мая, ожидается переменная облачность. Осадков, вероятно, тоже ждать не стоит. Хотя днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а температура днем 19-24°; в Карпатах днем 13-18°.

Погода в Киеве и области

В столице и в столичном регионе также будет сохраняться переменная облачность, хотя без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура по области днем 19-24°, в Киеве днем 22-24°.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на понедельник

Ночью в Украине преимущественно без осадков, днем в западных областях, на Левобережье, а в понедельник и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура несколько повысится.

Детальнее о погоде на воскресенье, 19 мая, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день