UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

13 травня в Україні не обійдеться без дощів, зокрема у Києві та області. При цьому погоду навряд можна назвати спекотною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вдень 7-12° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 9-14° тепла; у Києві вдень 11-13°.

Погода в Україні 13 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні на найближчі дні

Весь поточний тиждень в Україні буде дощовим. Щоправда, опади "гулятимуть" територією України. Найбільше дістанеться півдню.

При цьому до кінця робочого тижня помітно потеплішає, незважаючи на дощі. Детальніше про погоду до п'ятниці, 17 травня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день