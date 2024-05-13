Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на найближчі дні

Весь поточний тиждень в Україні буде дощовим. Щоправда, опади "гулятимуть" територією України. Найбільше дістанеться півдню.

При цьому до кінця робочого тижня помітно потеплішає, незважаючи на дощі. Детальніше про погоду до п'ятниці, 17 травня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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