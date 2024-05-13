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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 13 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

13 мая в Украине не обойдется без дождей, в том числе в Киеве и в области. При этом погоду вряд ли можно назвать жаркой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине кроме западных областей местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17 °; на высокогорье Карпат днем 7-12° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 9-14 ° тепла; в Киеве днем 11-13°.

Погода в Украине 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине на ближайшие дни

Вся текущая неделя в Украине будет дождливой. Правда, осадки будут "гулять" по территории Украины. Больше всего достанется югу.

При этом к концу рабочей недели заметно потеплеет, несмотря на дожди. Подробнее о погоде до пятницы, 17 мая, - читайте в материале РБК-Украина.

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