Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на ближайшие дни

Вся текущая неделя в Украине будет дождливой. Правда, осадки будут "гулять" по территории Украины. Больше всего достанется югу.

При этом к концу рабочей недели заметно потеплеет, несмотря на дожди. Подробнее о погоде до пятницы, 17 мая, - читайте в материале РБК-Украина.

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