Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 10 травня, в Україні буде практично без опадів, за винятком кількох регіонів на півночі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ", - йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 14-19°, на півдні та південному заході країни 17-22°, в Карпатах 10-15°.
Мінлива хмарність, без опадів . Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 14-19°, у Києві вдень 16-18° тепла.
Прогноз погоди в Україні на 10 травня (facebook.com/UkrHMC)
У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю, 12 травня, за даними синоптика Наталки Діденко, опадів в Україні не передбачається.
Детальний прогноз на п'ятницю, 10 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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