Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Заморозки у травні 2024 зіграли злий жарт. За прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що погода в травні буде вищою за норму, показники температури навряд чи перевищать квітневі.

При цьому літо в Україні пройде під знаком двох метеорологічних явищ - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья". Вони зазвичай відповідають за аномальну спеку і як наслідок посуху. Наприклад, у серпні 2022 року в Європі констатували посуху, яка, ймовірно, стала гіршою за останні 500 років.

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