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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 9 травня, буде сухо. А температура повітря максимально підніметься до 20° тепла, а в частині регіонів навіть холодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Криму невеликі короткочасні дощі", - розповіли синоптики.

Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 15-20°, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15° тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний, без поривів, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 10-15°, у Києві вдень 12-14° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Заморозки у травні 2024 зіграли злий жарт. За прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що погода в травні буде вищою за норму, показники температури навряд чи перевищать квітневі.

При цьому літо в Україні пройде під знаком двох метеорологічних явищ - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья". Вони зазвичай відповідають за аномальну спеку і як наслідок посуху. Наприклад, у серпні 2022 року в Європі констатували посуху, яка, ймовірно, стала гіршою за останні 500 років.

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