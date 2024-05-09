Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Заморозки в мае 2024 сыграли злую шутку. По прогнозам синоптиков, несмотря на то, что погода в мае будет выше нормы, показатели температуры вряд ли превысят апрельские.

При этом лето в Украине пройдет под знаком двух метеорологических явлений - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". Они обычно отвечают за аномальную жару, и как следствие засуху. Для примера, в августе 2022 года в Европе констатировали засуху, которая, вероятно, стала худшей за последние 500 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.