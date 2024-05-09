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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 9 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня, 9 мая, будет сухо. А температура воздуха максимально поднимется до 20° тепла, а в части регионов даже холоднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно. Без осадков, лишь в Карпатах и Крыму небольшие кратковременные дожди", - рассказали синоптики.

Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 15-20°, в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях 10-15° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, без порывов, 3-8 м/с.

Температура по области днем 10-15°, в Киеве днем 12-14° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Заморозки в мае 2024 сыграли злую шутку. По прогнозам синоптиков, несмотря на то, что погода в мае будет выше нормы, показатели температуры вряд ли превысят апрельские.

При этом лето в Украине пройдет под знаком двух метеорологических явлений - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". Они обычно отвечают за аномальную жару, и как следствие засуху. Для примера, в августе 2022 года в Европе констатировали засуху, которая, вероятно, стала худшей за последние 500 лет.

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