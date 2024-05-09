Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
В Україні сьогодні, 9 травня, буде сухо. А температура повітря максимально підніметься до 20° тепла, а в частині регіонів навіть холодніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Криму невеликі короткочасні дощі", - розповіли синоптики.
Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вдень 15-20°, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15° тепла.
Погода у Києві та області
У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північний, без поривів, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 10-15°, у Києві вдень 12-14° тепла.
Прогноз погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Заморозки у травні 2024 зіграли злий жарт. За прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що погода в травні буде вищою за норму, показники температури навряд чи перевищать квітневі.
При цьому літо в Україні пройде під знаком двох метеорологічних явищ - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья". Вони зазвичай відповідають за аномальну спеку і як наслідок посуху. Наприклад, у серпні 2022 року в Європі констатували посуху, яка, ймовірно, стала гіршою за останні 500 років.
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