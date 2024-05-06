Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Як розповіли синоптики, днем у західних, північних та в більшості центральних областей будуть йти помірні короткочасні дощі.

Причому, в деяких випадках можливі грози. Більше опади ніде не прогнозуються.

Вітер буде загалом без поривів, південно-західний, в межах 7-12 м/с. Хоча вдень у західних та північних областях місцями все ж пориви ймовірні, до 15-18 м/с.

Температура вдень на більшості території 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

Погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)