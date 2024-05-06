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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 6 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 6 мая, в Украине задождит. В частности, осадки вероятны на большей части территории, за исключением востока и юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Как рассказали синоптики, днем в западных, северных и в большинстве центральных областей будут идти умеренные кратковременные дожди.

Причем в некоторых случаях возможны грозы. Больше осадков нигде не прогнозируется.

Ветер будет вообще без порывов, юго-западный, в пределах 7-12 м/с. Хотя днем в западных и северных областях местами все же порывы вероятны, до 15-18 м/с.

Температура днем на большинстве территории 20-25°, в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

Погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в ближайшие дни в Украине

В середине текущей недели в Украине ощутимо похолодает. Так, ориентировочно столбики термоментра "поползут" вниз с 8 мая.

Причем в последующие дни похолодание, по всей видимости усилится. Дело в том, что 9 и 10 мая, в частности ночью, на севере, западе и в центральных областях даже возможны заморозки.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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