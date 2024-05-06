Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Как рассказали синоптики, днем в западных, северных и в большинстве центральных областей будут идти умеренные кратковременные дожди.

Причем в некоторых случаях возможны грозы. Больше осадков нигде не прогнозируется.

Ветер будет вообще без порывов, юго-западный, в пределах 7-12 м/с. Хотя днем в западных и северных областях местами все же порывы вероятны, до 15-18 м/с.

Температура днем на большинстве территории 20-25°, в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

Погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)