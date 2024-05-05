Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Без опадів, вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22° тепла, у західних областях до 25°.