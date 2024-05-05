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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 5 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень, 5 травня. Звичайно, без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів, вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22° тепла, у західних областях до 25°.

Погода в Україні з понеділка

З 8 травня в Україну прийде похолодання. В наступні дні, особливо у ніч на 9 та 10 травня, зокрема, на півночі, заході та в центральних областях навіть ймовірні заморозки.

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