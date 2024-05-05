Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине с понедельника

С 8 мая в Украину придет похолодание. В последующие дни, особенно в ночь на 9 и 10 мая, в частности, на севере, западе и в центральных областях даже возможны заморозки.

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