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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 4 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 травня, в Україні опадів не очікується. А температура повітря максимально підніметься до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні, за даними синоптиків, можлива мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, без штормових поривів, в межах 5-10 м/с.

Що стосується температури, то у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вдень 11-16° тепла.

"На решті території вдень 15-20°, у західних областях 21-26°", - додали синоптики.

Погода в Україні 4 травня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на 5-6 травня в Україні

Далі вдень 5-6 травня у північних та західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Крім цього, 5 травня вночі на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 14-20° тепла, в західних областях 21-26°. А в понеділок, 6 травня, в Україні вночі 7-13°, вдень 20-25°.

Зазначимо, що на відміну від травня 2023, коли погода трималася в межах норми, погода у травні 2024 в Україні перевищить звичні показники. За попереднім прогнозом синоптиків, середні показники будуть вищими на 1-1,5° та триматимуться в рамках 15-18°. А от дощі не перевищать очікуваних показників.

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