RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 4 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 мая, в Украине осадки не ожидаются. А температура воздуха максимально поднимется до 26° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, возможна переменная облачность, но без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, без штормовых порывов, в пределах 5-10 м/с.

Что касается температуры, то в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях днем 11-16 тепла.

"На остальной территории днем 15-20°, в западных областях 21-26°", - добавили синоптики.

Погода в Украине 4 мая (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на 5-6 мая в Украине

Далее днем 5-6 мая в северных и западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Кроме этого, 5 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-20° тепла, в западных областях 21-26°. А в понедельник, 6 мая, в Украине ночью 7-13°, днем 20-25°.

Отметим, что в отличие от мая 2023, когда погода держалась в пределах нормы, погода в мае 2024 в Украине превысит привычные показатели. По предварительному прогнозу синоптиков, средние показатели будут выше на 1-1,5° и будут держаться в рамках 15-18°. А вот дожди не превысят ожидаемые показатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день