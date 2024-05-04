Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, по данным синоптиков, возможна переменная облачность, но без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, без штормовых порывов, в пределах 5-10 м/с.

Что касается температуры, то в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях днем 11-16 тепла.

"На остальной территории днем 15-20°, в западных областях 21-26°", - добавили синоптики.

Погода в Украине 4 мая (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на 5-6 мая в Украине

Далее днем 5-6 мая в северных и западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Кроме этого, 5 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-20° тепла, в западных областях 21-26°. А в понедельник, 6 мая, в Украине ночью 7-13°, днем 20-25°.

Отметим, что в отличие от мая 2023, когда погода держалась в пределах нормы, погода в мае 2024 в Украине превысит привычные показатели. По предварительному прогнозу синоптиков, средние показатели будут выше на 1-1,5° и будут держаться в рамках 15-18°. А вот дожди не превысят ожидаемые показатели.