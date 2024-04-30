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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, буде без дощів. Максимально температура повітря підніметься до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Так, за її даними, 30 квітня протягом дня передбачається повсюди +20....+24 градуси, на Закарпатті - до +26 градусів, на узбережжі морів подекуди +18...+21 градус.

"Вітер у вівторок буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 м/с", - зазначила Діденко.

У Києві сухо, сонячно, +22 градуси.

"І така погода, суха, сонячна та тепла, триватиме аж до Великодня. Бо перші дощики з'являться якраз на Пасху", - констатувала Діденко.

Короткий прогноз на тиждень в Україні

Як розповіла Діденко, увесь цей тиждень погоду України визначатиме антициклон.

"Він не дасть шансів ніяким дощам, ні з пилом з Сахари, ні звичайним чистим і прозорим. Бо антициклон - це практично завжди суха сонячна погода", - зазначила вона.

Прогноз в Україні протягом тижня визначатиме антициклон (facebook.com/tala.didenko)

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень – у матеріалі РБК-Україна.

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